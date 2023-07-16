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В Беларуси намолотили более 470 тыс. тонн озимого ячменя

В Беларуси намолотили более 470 тыс. тонн озимого ячменя

В Беларуси намолотили 473,3 тыс. т озимого ячменя, пишет БЕЛТА,

Урожайность составляет 35,6 ц/га. Убрано озимого ячменя 132,8 тыс. га. Озимого рапса на зерно убрано 27,1 тыс. га, намолочено 47,9 тыс. т. Урожайность составляет 17,7 ц/га.

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