В Беларуси намолотили более 5,8 млн тонн зерна с учетом рапса

Каравай-2023 с каждым днем все тяжелее. С учетом рапса на сегодняшнее утро его общий вес 5 миллионов 820 тысяч тонн.

Плечом к плечу с аграриями в полях и МЧС. Под пристальным вниманием спасателей противопожарные меры. Задача - избежать возгорания во время работы комбайнов. Для этого каждую машину проверяют перед выездом в поле. Важно наличие огнетушителей. Вместе с сельхозтехникой в полях и машины для тушения пожаров. Боевые расчеты МЧС готовы в любой момент ликвидировать возгорание.