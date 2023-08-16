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В Беларуси намолотили более 5,8 млн тонн зерна с учетом рапса

Каравай-2023 с каждым днем все тяжелее. С учетом рапса на сегодняшнее утро его общий вес 5 миллионов 820 тысяч тонн.

Плечом к плечу с аграриями в полях и МЧС. Под пристальным вниманием спасателей противопожарные меры. Задача - избежать возгорания во время работы комбайнов. Для этого каждую машину проверяют перед выездом в поле. Важно наличие огнетушителей. Вместе с сельхозтехникой в полях и машины для тушения пожаров. Боевые расчеты МЧС готовы в любой момент ликвидировать возгорание.

Обязательный элемент проверки на пожарную безопасность от спасателей - контроль за соблюдением правил на зерносушильных комплексах и мехдворах. Рейды по предприятиям сотрудники МЧС проводят регулярно.

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