В Беларуси обсуждают вопросы реформирования предпринимательской деятельности

В Беларуси продолжается диалог по вопросам реформирования предпринимательской деятельности. Итогом этой работы должны стать понятные и четкие условия ведения своего дела, справедливая конкуренция, упрощение административных процедур. Во главе угла простота и справедливость (таким было поручение Президента). Сегодня в Палате представителей обсудили предложенные подходы. Проект закона уже принят парламентариями в первом чтении. Накануне второго - детальная сверка позиций. Это помогает принимать взвешенные законодательные решения.

Какими видами деятельности можно будет заниматься в качестве предпринимателя? А кому предстоит перерегистрация и укрупнение бизнеса? Закон ответит на эти и другие вопросы. Новации могут затронуть интересы более 400 тысяч граждан и около сотни тысяч организаций из числа малого и среднего бизнеса. Их мнение заслушали на диалоговых площадках по всей стране.