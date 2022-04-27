В Беларуси опубликован Закон "О платежных системах и платежных услугах"

Защитить права всех участников финансового рынка. Государство вводит регулирование в этой сфере. В Беларуси опубликован Закон "О платежных системах и услугах", раньше такого нормативного акта в нашей стране не было. Так, Нацбанк будет регулировать эмиссию электронных денег и платежи в интернете. Вводится новый вид платежных инструментов - платежное программное приложение. Кроме этого, создаются равные условия для белорусских и иностранных организаций, работающих по принципу площадок-агрегаторов. Документ вступит в силу через четыре месяца.