В Беларуси организовано почти 400 новогодних выставок-продаж

В Беларуси в преддверии зимних праздников продлено время работы около 270 торговых объектов и 160 объектов общепита. В кафе, ресторанах принимают предварительные заказы на торты, пироги, полуфабрикаты, в том числе в банкетном оформлении. Разработано и праздничное меню. Ориентировочная стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата и места проведения составит от 25 до 140 рублей на человека, а в новогоднюю ночь - от 35 до 200. Выше. Здесь каждый выбирает сам.

Сейчас организовано почти 400 выставок-продаж, почти 2 с половиной тысячи праздничных распродаж, сотня рекламных акций и 40 игр и конкурсов с вручением подарков. В магазинах можно найти более 100 видов карнавальных костюмов, а также свыше 3 тысяч разновидностей елочных украшений и сувениров. Так что, время подумать и про подарки, и про новогодний стол. Наши производители стараются удивлять новинками и поставляют в магазины весь ассортимент, чтобы у каждого покупателя был выбор.