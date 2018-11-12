В Беларуси открылась Всемирная неделя предпринимательства

Ближайшие семь дней обещают быть одними из самых горячих для белорусского бизнеса. Здесь не просто встречаются, чтобы пожать руку настоящим партнерам, но и чтобы расширить бизнес-контакты, найти новых клиентов, продемонстрировав инновационные разработки и новые бизнес-подходы. Ключевым событием недели станет первая в стране выставка - форум инновационных компаний и стартапов, которая развернется 13 и 14 ноября в Национальном выставочном центре "БелЭкспо". Форум соберет на одной площадке представителей бизнеса и власти для обмена опытом, определения стратегий развития и установления полезных связей, пройдут стартап-соревнования, запланировано мероприятие для детей и подростков - конференция по бизнесу. Как отмечено во время открытия, эта неделя - еще один шаг в создании благоприятной бизнес-среды в Беларуси.