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В Беларуси отменяется обязательная продажа части валютной выручки субъектами хозяйствования

Новость последнего часа. В Беларуси отменяется обязательная продажа части валютной выручки субъектами хозяйствования. Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. Данная мера будет способствовать повышению конкурентоспособности белорусских экспортеров, а также станет существенным фактором улучшения условий ведения бизнеса в стране. Все подробности - в "Панораме".

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