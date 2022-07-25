3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси первые тысячники. И это аграрии Минской области
Сельхозпредприятия Минской области активизируют уборку зерновых. Только в Клецком районе, где планируют намолотить более 80 тысяч тонн, один из лидеров - хозяйство "Кухчицы". Местный семейный экипаж Сергея и Надежды Костюкевич первым в нашей стране убрал более тысячи тонн на отечественном комбайне Гомсельмаш. Сегодня героев-хлеборобов чествовали и наградили подарками представители завода-флагмана. Кстати, такой конкурс тысячников гомельские машиностроители планируют сделать традиционным. Призы получат механизаторы в каждой области, которые работают на белорусских комбайнах. В самом же хозяйстве "Кухчицы" сегодня убирают озимую пшеницу. Ее урожайность - 90 центнеров с гектара. Из госзаказа (почти 3 тысячи тонн) аграрии намолотили уже более половины. В таком интенсивном темпе большая роль именно у экипажей и водителей тысячников. Благодаря их работе зерно с полей убирают в срок и качественно.
Я первый раз за такую технику села. Нормальная техника, работать можно на ней. Пшеницу легче молотить, чем ячмень. Будем к 2 тысячам стремиться, чтобы набрать, главное - без потерь. Сергей Здрок, директор ОАО "Кухчицы":
В хозяйстве уже шесть комбайновых экипажей-тысячников. Из водителей на сегодняшний день 4 водителя-тысячника. На подходе сегодня пятый должен подвезти. Из шоферов три молодых. Два уже тысячу тонн привезли. И еще один сегодня подтягивается. Там 28 тонн не хватает. Я очень горжусь всеми достижениями наших людей. Они большие молодцы. Я думаю, что они подтвердят, что они лучшие. Люди, которые действительно способны работать добросовестно.Николай Соболь, начальник управления ОАО "Гомсельмаш":
Сегодня такой день выезда представителей Гомсельмаш в поля для награждения первых победителей, первых, которые наработали тысячу тонн зерновых. Нам очень приятно стимулировать эти наработки. И мы в дальнейшем будем смотреть: после 1-й, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я тысяча.В этом году на белорусские поля вышли 217 новых зерноуборочных комбайнов. Из них около 30 машин в Минской области.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
Звезда фильма "Достучаться до небес" Тиль Швайгер участвует в съемках дрифт-проекта в Минске
"Марафон единства" посетил с экскурсией предприятие "Амкодор-Пинск"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов