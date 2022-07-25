В Беларуси первые тысячники. И это аграрии Минской области

В хозяйстве уже шесть комбайновых экипажей-тысячников. Из водителей на сегодняшний день 4 водителя-тысячника. На подходе сегодня пятый должен подвезти. Из шоферов три молодых. Два уже тысячу тонн привезли. И еще один сегодня подтягивается. Там 28 тонн не хватает. Я очень горжусь всеми достижениями наших людей. Они большие молодцы. Я думаю, что они подтвердят, что они лучшие. Люди, которые действительно способны работать добросовестно. Николай Соболь, начальник управления ОАО "Гомсельмаш":

Надежда и Сергей Костюкевич, семейный экипаж комбайнеров ОАО "Кухчицы"