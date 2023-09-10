ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси планируют накопать 5 млн тонн сахарной свеклы

В планах сельхозорганизаций Беларуси накопать 5 млн тонн сахарной свеклы. Такой объем сырья загрузит на полную мощность все 4 сахарных завода Беларуси. Как уверяют в концерне "Белгоспищепром", урожайный сезон позволит полностью обеспечить сахаром внутренний рынок, а также заработать и на экспорте.

Активнее всего в переработку включились комбинаты Минской области: в Слуцке и поселке Городея каждые сутки перерабатывают до 12 тыс. тонн свеклы.

Урожай нас радует, сегодня в целом имеем по стране порядка 500 ц. Конечно же, сегодня в активную уборку включились Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Скидельский и Городейский комбинаты. Хочу сказать, что и наша Академия наук поддерживает расчеты, что мы получим не менее 5 млн т сахарной свеклы в этом году.
Анатолий Уласевич, зампредседателя концерна "Белгоспищепром"

Из своего сырья Слуцкий комбинат произведет 100 тыс. т сахара для внутреннего рынка и еще 50 тыс. т пойдут на экспорт. Среди новых направлений внешних поставок - такие страны, как Израиль и Армения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все