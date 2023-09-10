В Беларуси планируют накопать 5 млн тонн сахарной свеклы

Урожай нас радует, сегодня в целом имеем по стране порядка 500 ц. Конечно же, сегодня в активную уборку включились Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Скидельский и Городейский комбинаты. Хочу сказать, что и наша Академия наук поддерживает расчеты, что мы получим не менее 5 млн т сахарной свеклы в этом году.

Анатолий Уласевич, зампредседателя концерна "Белгоспищепром"