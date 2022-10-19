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В Беларуси планируют развивать платежные системы "Мир" и UnionPay
Все белорусские банки начнут выпускать карточки "Белкарт" ко второму кварталу следующего года. Укрепление платежной отечественной инфраструктуры - это независимость в финансовой сфере и ее бесперебойная работа.
К слову, в планах и развитие взаимодействия с международными платежными системами, в том числе "Мир" и UnionPay. К концу года еще один крупный банк Беларуси начнет эмиссию карт китайских партнеров.
Фото:Sputnik
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