В Беларуси планируют развивать выездную торговлю продукцией общепита

Товарооборот в сфере общепита за первые четыре месяца года вырос более чем на 10 %, до полутора миллиардов рублей. Сектор активно развивается. Больше стало точек общественного питания: сейчас это почти 24,5 тыс. объектов. Какие еще меры нужны для дальнейшего стимулирования этого сегмента рынка? Как оперативно реагировать на вызовы современности и развиваться? Предложения от практиков обсуждали вместе с госорганами.