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В Беларуси планируют развивать выездную торговлю продукцией общепита

Товарооборот в сфере общепита за первые четыре месяца года вырос более чем на 10 %, до полутора миллиардов рублей. Сектор активно развивается. Больше стало точек общественного питания: сейчас это почти 24,5 тыс. объектов. Какие еще меры нужны для дальнейшего стимулирования этого сегмента рынка? Как оперативно реагировать на вызовы современности и развиваться? Предложения от практиков обсуждали вместе с госорганами.

К нам приехало более 90 субъектов хозяйствования из всей республики. Мы видим положительную динамику. Вместе с тем есть ряд проблемных вопросов, которые волнуют бизнес-сообщество: тарифы на электроэнергию, налогообложение, льготы для небольших предприятий, согласование рекламы, вывесок.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Представить гостям Беларуси культуру, традиции, кухню через общепит - также важная государственная задача. Привлечь больше туристов поможет выездная торговля. Речь идет про фуд-траки, выездные тележки, обслуживание на пляжах и в других местах скопления людей. Это направление также планируют развивать в Беларуси.

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