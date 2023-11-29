В Беларуси планируют создать одно окно ВЭД

В Беларуси используются разные меры финансового стимулирования экспорта. Подробнее о них рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

Созданы все институты. Это институт развития, торгово-промышленная палата, центр маркетинга и конъюнктуры цен и с недавнего времени агентство по экономической деятельности.



В этом году в стране может заработать одно окно ВЭД.



Сейчас широко развивается такой инструмент, как компенсационная торговля. Это значит, что такие институты помогают субъекту искать контрагента. Условно говоря, обменять апельсины на трактор. И в итоге все довольны, деньги пришли. Андрей Картун, заместитель министра экономики



"В этом году рассматривается идея создать одно окно ВЭД на базе центра маркетинга и конъюнктуры цен. Функция проста: субъект может зайти в этот институт со своим товаром, а там ему подскажут, куда и как продавать, какие схемы использовать", - пояснил Андрей Картун.



Подробнее о развитии экспорта, достигнутых результатах и нерешенных вопросах смотрите в ток-шоу"Экономическая среда".

