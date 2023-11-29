3.69 BYN
В Беларуси планируют создать одно окно ВЭД
В Беларуси используются разные меры финансового стимулирования экспорта. Подробнее о них рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".
Созданы все институты. Это институт развития, торгово-промышленная палата, центр маркетинга и конъюнктуры цен и с недавнего времени агентство по экономической деятельности.
В этом году в стране может заработать одно окно ВЭД.
Сейчас широко развивается такой инструмент, как компенсационная торговля. Это значит, что такие институты помогают субъекту искать контрагента. Условно говоря, обменять апельсины на трактор. И в итоге все довольны, деньги пришли.
"В этом году рассматривается идея создать одно окно ВЭД на базе центра маркетинга и конъюнктуры цен. Функция проста: субъект может зайти в этот институт со своим товаром, а там ему подскажут, куда и как продавать, какие схемы использовать", - пояснил Андрей Картун.
Подробнее о развитии экспорта, достигнутых результатах и нерешенных вопросах смотрите в ток-шоу"Экономическая среда".
Фото: Pixabay