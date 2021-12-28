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В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц при продаже грибов и ягод

В Беларуси планируют установить подоходный налог с доходов физических лиц от продажи грибов и ягод, если они превышают 200 базовых величин в течение налогового периода. Это следует из поправок в законы по вопросам налогообложения, которые размещены на сайте Министерства финансов. Размер налога составит 10 % от суммы превышения.

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