В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц при продаже грибов и ягод

В Беларуси планируют установить подоходный налог с доходов физических лиц от продажи грибов и ягод, если они превышают 200 базовых величин в течение налогового периода. Это следует из поправок в законы по вопросам налогообложения, которые размещены на сайте Министерства финансов. Размер налога составит 10 % от суммы превышения.