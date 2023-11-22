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В Беларуси планируют внести изменения в законодательство о кредитах
В белорусское законодательство о кредитных историях внесут изменения. Сегодня депутаты голосуют за соответствующий законопроект.
Во-первых, планируется расширить источники формирования кредитных историй. Их дополнят договорами о предоставлении отсрочек или рассрочек оплаты товаров и услуг. Это позволит кредиторам более точно определить долговую нагрузку и кредитоспособность физлиц. А вот договоры микрозайма, обеспеченные залогом движимого имущества, напротив, из кредитных историй граждан предполагается исключить.
Еще одно предложенное новшество - возможность установить запрет на предоставление кредитного отчета в случае совершения мошенничества или даже подозрений о нем. Самостоятельная блокировка предоставления личных данных как защита от мошенников или самоограничение людей, имеющих разного рода зависимости, получила широкое распространение в международной практике.
Фото: pixabay.com
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