В Беларуси планируют внести изменения в законодательство о кредитах

В белорусское законодательство о кредитных историях внесут изменения. Сегодня депутаты голосуют за соответствующий законопроект.

Во-первых, планируется расширить источники формирования кредитных историй. Их дополнят договорами о предоставлении отсрочек или рассрочек оплаты товаров и услуг. Это позволит кредиторам более точно определить долговую нагрузку и кредитоспособность физлиц. А вот договоры микрозайма, обеспеченные залогом движимого имущества, напротив, из кредитных историй граждан предполагается исключить.

Еще одно предложенное новшество - возможность установить запрет на предоставление кредитного отчета в случае совершения мошенничества или даже подозрений о нем. Самостоятельная блокировка предоставления личных данных как защита от мошенников или самоограничение людей, имеющих разного рода зависимости, получила широкое распространение в международной практике.