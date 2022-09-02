В Беларуси планируют выпустить косметику из торфа

В Беларуси планируют наладить производство косметики из торфа. Об этом сообщили в профильном ведомстве. В нашей стране добыто более 2 млн торфа. Сырье намерены использовать не только для производства грунта для выращивания грибов, но и в косметических целях, поскольку торф в своей структуре содержит множество полезных микроэлементов. Это одно из новых направлений по использованию данного сырья.





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