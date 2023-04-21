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В Беларуси подвели итоги эксперимента по зимовке кукурузы

Эксперимент по зимовке кукурузы в полях стоит признать успешным, но прибегать к такому методу необходимо в исключительных случаях. Такую оценку работе аграриев по переносу сроков уборки зерна дал профильный вице-премьер. Леонид Заяц посетил Крупский район, где сегодня полностью завершили уборку последних гектаров кукурузы, оставшейся на полях с осени. Зерно хорошо сохранилось, его влажность существенно ниже осенних показателей, а это экономит ресурсы хозяйств на доработку кукурузы. Зима не испортила урожай: он полностью пригоден для кормовых целей.

Будем стараться убираться в том году, в котором мы сеем. Если мы попадем в такие экстремальные условия, то никто не застрахован. Нет такой техники, которая могла бы убирать во всепогодныхусловиях. Задождится - невозможно на поле заехать ни гусеничным тракторам, ни комбайнам тем более. Что с урожаем делать? Мы же не будем его уничтожать. Мы наработали [опыт] на малых площадях, и если не дай бог случится подобное, то будем понимать, что этот урожай мы уберем весной и отдадим для последующего применения в животноводство.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

По всей стране оставили зимовать порядка 70 гектаров кукурузы. Однако часть урожая убрали зимой: к нему был высок интерес диких животных.

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