В Беларуси подвели итоги эксперимента по зимовке кукурузы

Будем стараться убираться в том году, в котором мы сеем. Если мы попадем в такие экстремальные условия, то никто не застрахован. Нет такой техники, которая могла бы убирать во всепогодныхусловиях. Задождится - невозможно на поле заехать ни гусеничным тракторам, ни комбайнам тем более. Что с урожаем делать? Мы же не будем его уничтожать. Мы наработали [опыт] на малых площадях, и если не дай бог случится подобное, то будем понимать, что этот урожай мы уберем весной и отдадим для последующего применения в животноводство.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси

