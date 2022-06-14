В Беларуси подводят итоги международного форума "ТИБО-2022"

Каждый из участников увез с собой если не выгодные контракты, то уж точно хорошие связи для будущего сотрудничества. Особенно это важно для новичков рынка. В этом году как никогда прежде большое внимание организаторы уделили молодежным инициативам. Для их реализации по всей стране работает сеть технопарков.