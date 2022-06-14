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В Беларуси подводят итоги международного форума "ТИБО-2022"

Каждый из участников увез с собой если не выгодные контракты, то уж точно хорошие связи для будущего сотрудничества. Особенно это важно для новичков рынка. В этом году как никогда прежде большое внимание организаторы уделили молодежным инициативам. Для их реализации по всей стране работает сеть технопарков.

Главной темой "ТИБО" в этом году стала цифровая трансформация всех отраслей экономики. Высокотехнологичный форум проходил всю неделю и завершился 10 июня.

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