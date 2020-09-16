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В Беларуси полным ходом идет уборка овощей
Новый урожай капусты, свеклы, томатов. Только в одном из фермерских хозяйств Смолевичского района выращивают более 20 видов сезонных витаминов. При этом из 900 гектаров почти треть отвели под картофель. Урожайность хорошая - более 300 центнеров с гектара. Второй хлеб убирают и в агрокомбинате "Ждановичи" Минского района. Под картофель там отвели порядка 70 гектаров, в хранилища заложили уже более 800 тонн. К слову, приобрести продукцию нового урожая можно на сельскохозяйственных ярмарках. В столице их проводят каждые выходные вплоть до ноября.
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