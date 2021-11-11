В Беларуси построят 2 млн кв. м электродомов к 2025 году

Сегодня в мире эксплуатируется 442 энергоблока АЭС еще 51 энергоблок находится в стадии строительства.

Международные исследовательские центры прогнозируют дальнейший рост спроса на электроэнергию в связи с увеличением электропотребления в мире. Соответственно, развитие атомной энергетики становится все более актуально. По прогнозу МАГАТЭ доля атомной энергии в мировом производстве электроэнергии может вырасти вдвое к 2050 году - то есть до 12 %.