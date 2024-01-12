В Беларуси повысили таможенные пошлины на шампуни из США, Великобритании и некоторых других стран

Документом по 30 июня включительно установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35 % от таможенной стоимости) на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов, происходящие из стран англосаксонской группы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).