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В Беларуси повысили таможенные пошлины на шампуни из США, Великобритании и некоторых других стран

В Беларуси повысили таможенные пошлины на шампуни из США, Великобритании и некоторых других стран

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 января подписал Указ № 16 "О временном установлении ставок ввозных таможенных пошлин", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом по 30 июня включительно установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35 % от таможенной стоимости) на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов, происходящие из стран англосаксонской группы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия).

Указ направлен на защиту экономических интересов Беларуси и создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС.

Фото: pixabay.com

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