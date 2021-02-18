В Беларуси появилась Ассоциация предприятий легкой промышленности

Учредители - представители частного бизнеса. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны: не только крупные игроки, но и малый бизнес. Как заявляют сами производители, реалии сегодняшнего дня показывают: пребывание предприятий легпрома поодиночке в условиях открытого рынка становится все более сложным. Объединение предприятий в ассоциацию позволит им сформировать общее мнение, которое будет влиять на принятие решений в сфере легкой промышленности. Это обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций.