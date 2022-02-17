В Беларуси появился закон, регулирующий деятельность в сфере криптовалют. Документ предполагает создание реестра адресов виртуальных кошельков, которые были задействованы в незаконных операциях. Формировать его будет Парк высоких технологий. Напомним, почти четыре года назад в стране были определены условия работы с цифровыми знаками - токенами. За эти годы практика подсказала необходимость изменений и в законодательную базу. Так, реестр виртуальных кошельков поможет исключить использование их в противоправной деятельности и защитить добросовестных участников операций от рисков.