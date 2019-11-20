ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси появится фонд венчурного инвестирования

Над концепцией сегодня работает Банк развития.

Речь о финансировании проекта на самой ранней стадии, когда риск не выдержать конкуренцию и не удержаться на рынке еще очень высок. Важность такой практики отмечают все эксперты

Всемирной недели предпринимательства

, которая в эти дни проходит в Беларуси. Накануне завершился международный форум, где начинающих бизнесменов консультировали уже опытные игроки. А в программе сегодня -

церемония вручения премии "Предприниматель года"

.

Региональный форум предпринимательства пройдет завтра в Бресте

Завтра основной площадкой Недели станет Брест. Там впервые пройдет региональный форум предпринимательства и награждение лучшего бизнеса-ментора страны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все