В Беларуси появится индустриальный парк легпрома

В Беларуси работают над проектом индустриального парка легпрома. На его площадках будут находиться бизнес-инкубатор и экспериментальная база, отметили в концерне "Беллегпром".

Также в индустриальном парке планируют открыть центр компетенций. Там будут обучать школьников, учащихся колледжей и студентов, заинтересованных в новой специальности. Специалисты-технологи в центре смогут повышать свою квалификацию. Также в парке рассчитывают открыть лабораторию для физико-механических испытаний сырья и готовых изделий.