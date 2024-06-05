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В Беларуси появится индустриальный парк легпрома

В Беларуси работают над проектом индустриального парка легпрома. На его площадках будут находиться бизнес-инкубатор и экспериментальная база, отметили в концерне "Беллегпром".

Также в индустриальном парке планируют открыть центр компетенций. Там будут обучать школьников, учащихся колледжей и студентов, заинтересованных в новой специальности. Специалисты-технологи в центре смогут повышать свою квалификацию. Также в парке рассчитывают открыть лабораторию для физико-механических испытаний сырья и готовых изделий.

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