В Беларуси появится Национальный бренд детских товаров

Мы продолжаем сотрудничество как по промышленной кооперации с некоторыми регионами, так и по торговым объектам и приближению нашего товара к торговым объектам Российской Федерации. За два года мы планируем открыть около 10 магазинов в городах-миллиониках на рынке Российской Федерации.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"