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В Беларуси появится Национальный бренд детских товаров

Беллегпром запустит первый магазин с товарами для детей отечественного производства: одежда, обувь, игрушки и гигиенические средства по уходу для детей. Его планируют открыть до 3 июля в Минске.

Сегодня отрасль, несмотря на санкции и негативные воздействия, продолжает работать и показывать результат. Особенно важно, что спрос на белорусские товары наблюдается и на внешнем рынке. Сегодня большинство экспорта приходится на страны СНГ и дальней дуги. Основным и главным покупателем уже много лет остается Россия. Это порядка 70 российских регионов.

Мы продолжаем сотрудничество как по промышленной кооперации с некоторыми регионами, так и по торговым объектам и приближению нашего товара к торговым объектам Российской Федерации. За два года мы планируем открыть около 10 магазинов в городах-миллиониках на рынке Российской Федерации.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром"

Большое внимание уделяется инновационной деятельности, акцент делается и на обновление технической базы - уже есть наработки по замене технологического европейского оборудования на турецкое и китайское. Сейчас на предприятиях устанавливают роботизированные комплексы по пошиву постельного белья.

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