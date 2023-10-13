В Беларуси появится новая сеть электрозарядных станций

Новая сеть электрозарядных станций появится в Беларуси. До конца года планируется выпустить 15 таких станций, а далее ежегодно будет производиться около сотни. Новые станции оснастят разъемами для китайских электромобилей GB/T. Они будут обеспечивать как быструю зарядку электрокаров - за 15-40 минут, так и медленную - в течение 6-8 часов, в зависимости от мощности и комплектации таких станций. Компания, реализующая проект, также поддержит перевод общественного транспорта на электрический в Жодино и Шклове. Работы будут содействовать снижению уровня загрязнения воздуха, оздоровлению городской среды.