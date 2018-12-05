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В Беларуси появится реестр производителей органической продукции

В него включат фермеров и сельхозпредприятия, которые пройдут сертификацию на соответствие госстандартам. Это предусмотрено законом о производстве и обращении органической продукции - его основные нормы заработают следующей осенью. Раньше наши фермеры получали такие сертификаты за границей, процедура занимала время и была дорогой. Ожидается, что белорусская сертификация сократит затраты производителей и защитит их интересы. В стране появится своя маркировка органических продуктов. Покупатель будет четко знать, какой товар действительно "зеленый".

Белорусская сертификация позволит выходить и на международные рынки. Наша страна заинтересована унифицировать стандарты с европейскими требованиями, чтобы работать на экспорт. Сегодня спрос в Европе на органический продукт многократно превышает предложение.

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