В Беларуси появится собственный электрокар

Мы совсем недавно проводили брифинг с теми компаниями, которые в парке производят коробки передач, двигатели и специализированные машины на базе нашего МАЗа. Мы считаем и видим, что потенциал гораздо больше. Мы видим перспективы, чтобы идти не только на внутренний рынок, но и на экспорт, в том числе с развитием технологий. Технологии в Китае идут вперед, а значит, мы должны идти в ногу с ними.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси

