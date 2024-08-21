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В Беларуси появится собственный электрокар
Беларусь и Китай наращивают экспорт. Центр притяжения компаний из КНР - индустриальный парк "Великий камень".
Одна из них, по производству дизельных двигателей, планирует увеличить объемы в 2,5 раза. До 20 тыс. двигателей в год. Об этом говорили с первым вице-премьером Николаем Снопковым в Центре технологий MAZ-Weichai на базе филиала автомеханического колледжа. Эту площадку как раз и оборудовал для учащихся и дилеров нашей техники МАЗ китайский партнер. Сегодня он выпускает до 8 тыс. двигателей в год. Потребности внутреннего рынка закрыты полностью - в планах нарастить экспорт.
Мы совсем недавно проводили брифинг с теми компаниями, которые в парке производят коробки передач, двигатели и специализированные машины на базе нашего МАЗа. Мы считаем и видим, что потенциал гораздо больше. Мы видим перспективы, чтобы идти не только на внутренний рынок, но и на экспорт, в том числе с развитием технологий. Технологии в Китае идут вперед, а значит, мы должны идти в ногу с ними.
Активно проводится работа сегодня и по созданию собственного электрокара. Это будет гибрид или 100 % электричка, будет зависеть от того, что быстрее и качественнее удастся локализовать. Несколько моделей уже отрабатываются на предприятиях.
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