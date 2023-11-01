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В Беларуси появится собственный комплекс по производству сжиженного природного газа

В Беларуси появится собственный комплекс по производству сжиженного природного газа. Соглашение о его строительстве сегодня подписано на полях XII Петербургского международного газового форума.

Комплекс построят на территории "Великого камня". Застройщик - российская компания, у которой большой опыт возведения подобных объектов в Волгограде, Калужской области и на Дальнем Востоке. Сегодня наши производители грузовиков, карьерных самосвалов и комбайнов постепенно переходят на газомоторное топливо, оно более экологичное и экономически выгодно. У Беларуси раньше не было собственных комплексов по производству сжиженного природного газа. С его строительством появятся и новые заправочные станции, а это ускорит переход отечественного машиностроения на более выгодный и экологичный вид топлива.

Будет локализованное производство, и сам сжиженный газ будет производиться на территории Республики Беларусь, по законам Республики Беларусь и оставаться в Республике Беларусь. У нас появились смежные проекты, это как раз БЕЛАЗ, карьерная техника на сжиженном природном газе поставляется в Кемеровскую область для наших предприятий, для которых мы также обеспечиваем строительство комплексов СПГ. Безусловно, это экономично, прозрачно, логистическая цепочка понятна и технология понятна, потому что СПГ везде должен соответствовать конкретному качеству, соответствовать номам ГОСТа и быть безопасным и правильным топливом газомоторной техники.
Любовь Бриш, гендиректор компании по строительству комплексов СПГ (Россия)
Как только появится заправочная инфраструктура и свой сжиженный природный газ, мы уверены, что техника того же Гомсельмаша, "Амкодора", тракторного завода может перейти на сжиженный природный газ. А его преимущества сегодня обсуждались. Это и экономические показатели, и экологические. Двигатель меньше изнашивается, учитывая более чистый вид топлива.
Владимир Майоров, гендиректор ОАО "Газпром Трансгаз Беларусь"

Также сегодня состоялась презентация 90-тонного самосвала БЕЛАЗ, который работает на сжиженном природном газе. Всего в XII Петербургском международном газовом форуме участвуют более 20 белорусских компаний.

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