В Беларуси появится собственный комплекс по производству сжиженного природного газа

Будет локализованное производство, и сам сжиженный газ будет производиться на территории Республики Беларусь, по законам Республики Беларусь и оставаться в Республике Беларусь. У нас появились смежные проекты, это как раз БЕЛАЗ, карьерная техника на сжиженном природном газе поставляется в Кемеровскую область для наших предприятий, для которых мы также обеспечиваем строительство комплексов СПГ. Безусловно, это экономично, прозрачно, логистическая цепочка понятна и технология понятна, потому что СПГ везде должен соответствовать конкретному качеству, соответствовать номам ГОСТа и быть безопасным и правильным топливом газомоторной техники.

Любовь Бриш, гендиректор компании по строительству комплексов СПГ (Россия)