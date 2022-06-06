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В Беларуси правительство поручило минимизировать проверки бизнеса
Внеплановых проверок бизнеса в Беларуси станет меньше! Сократить проверочную нагрузку на субъекты хозяйствования поручило правительство. Теперь решение о проведении выборочных и внеплановых проверок будет принимать лично руководитель контролирующего органа под свою персональную ответственность. При этом длительность проверки не может превышать 10 рабочих дней. Исключение составят лишь ситуации, при которых идет расследование по уголовным делам.
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