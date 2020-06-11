В Беларуси предлагают эксперимент по выпуску банками токенов

Новшества в цифровом мире решили опробовать и белорусские регуляторы. Банки планируют эксперимент по выпуску токенов. Согласно подготовленному проекту указа, в нем смогут участвовать 12 банков. При выпуске токенов они смогут привлекать от нерезидентов иностранную валюту и белорусские рубли, а от резидентов - только белорусские рубли. Также им разрешат приобретать токены третьих лиц, в том числе и других банков. Заключение сделок будет исключительно через посредничество резидентов ПВТ. Получение банками криптовалют не допускается. Эксперимент планируют провести с 1 января следующего года по начало 2024-го.