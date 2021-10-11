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В Беларуси предлагают расширить перечень видов деятельности для самозанятых
Для самозанятых в Беларуси предложено расширить возможные виды деятельности. Напомним, речь идет о такой форме занятости, где не предполагается использование наемного труда работников, бухгалтерской отчетности и как итог регистрации ИП. В Министерстве финансов пояснили, что сегодня большинство индивидуальных предпринимателей - около 84 % - и так работают, не привлекая наемных лиц. Т.е. по сути, они и есть самозанятые граждане, но при этом вынуждены вести учет, предоставлять налоговые декларации, использовать кассовое оборудование и т.д. Так вот новации помогут убрать лишние барьеры и упростить администрирование деятельности для таких граждан и позволят работающим в статусе ИП перейти в другую категорию. В перечень новых видов деятельности включены ландшафтное проектирование, курьерская работа, чистка салонов транспортных средств, аренда и прокат спортивного оборудования и другие виды.
При этом для самозанятых введут десятипроцентный налог от полученного дохода вместо фиксированной сейчас суммы. Но что важно, эта ставка будет включать в себя в том числе отчисления в ФЗСН.
Самозанятому можно будет заниматься любыми видами деятельности, которые напрямую не будут запрещены (перечень запрещенных видов деятельности достаточно узкий). Предполагается, что это деятельность, которая связана с наличием определенных лицензий, разрешений. А по всем остальным направлениям, если не предполагается использование труда наемных работников, можно будет осуществлять свою деятельность в качестве самозанятого. Т.е. отпадает необходимость регистрации физлица в качестве ИП.
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