В Беларуси предлагают расширить перечень видов деятельности для самозанятых

Для самозанятых в Беларуси предложено расширить возможные виды деятельности. Напомним, речь идет о такой форме занятости, где не предполагается использование наемного труда работников, бухгалтерской отчетности и как итог регистрации ИП. В Министерстве финансов пояснили, что сегодня большинство индивидуальных предпринимателей - около 84 % - и так работают, не привлекая наемных лиц. Т.е. по сути, они и есть самозанятые граждане, но при этом вынуждены вести учет, предоставлять налоговые декларации, использовать кассовое оборудование и т.д. Так вот новации помогут убрать лишние барьеры и упростить администрирование деятельности для таких граждан и позволят работающим в статусе ИП перейти в другую категорию. В перечень новых видов деятельности включены ландшафтное проектирование, курьерская работа, чистка салонов транспортных средств, аренда и прокат спортивного оборудования и другие виды.