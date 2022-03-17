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В Беларуси приняты дополнительные меры для стабильного функционирования экономики
Указ подписал Президент. Документом предусматривается дополнительная поддержка организаций реального сектора экономики, жилищного строительства, малого и среднего предпринимательства, которые продают на экспорт или занимаются импортозамещением. Для реализации этих мер правительству предоставлены дополнительные полномочия в инвестиционной, бюджетно-финансовой и налоговой сферах. Это позволит оперативно принимать решения, чтобы сохранить сблансированность бюджета. Помимо этого, Совету Министров дается право оперативно реагировать на недружественные действия иностранных государств.
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