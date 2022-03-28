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В Беларуси приступили к массовой посевной

В южных и западных регионах аграрии уже приступили к выполнению задач. Здесь стартовала посевная. Завершить сев ранних яровых необходимо в оптимальные сроки. Механизаторы работают весь световой день, первыми высевают ячмень и овес - эти культуры менее требовательны к теплу. Хорошим подспорьем является современная энергонасыщенная техника, а также созданный заранее запас топлива и удобрений.

Посеять предстоит чисто ранних яровых зерновых 835 гектаров. Площадь небольшая, поэтому вкладываемся в агрономические сроки. Ведется параллельно подготовка под сев остальных яровых культур. Это сахарная свекла, картошка, под кукурузу. По топливу запас есть где-то на 15 дней работы. Сейчас выделяются кредиты. Поэтому с топливом также рассчитываю, что проблем не будет
Владимир Писаревич, директор КСУП "Имени Адама Мицкевича"

Параллельно с севом ведется внесение в почву минеральных и органических удобрений, продолжается подкормка озимых.

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