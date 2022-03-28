В Беларуси приступили к массовой посевной

Посеять предстоит чисто ранних яровых зерновых 835 гектаров. Площадь небольшая, поэтому вкладываемся в агрономические сроки. Ведется параллельно подготовка под сев остальных яровых культур. Это сахарная свекла, картошка, под кукурузу. По топливу запас есть где-то на 15 дней работы. Сейчас выделяются кредиты. Поэтому с топливом также рассчитываю, что проблем не будет

Владимир Писаревич, директор КСУП "Имени Адама Мицкевича"