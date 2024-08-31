ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Беларуси приступили к массовой уборке картофеля - первые тонны уже заложены на хранение

Аграрии страны приступили к массовой уборке второго хлеба. По оценкам специалистов, урожай этого года достойный.

Например, в фермерском хозяйстве "Диана" Шкловского района - свыше 500 ц/га. Только в Могилевской области предстоит обработать более 2 700 га полей.

Примерно убрано около 100 га. Накопали около 6 тыс. тонн. Еще убрать предстоит около тысячи, и ожидаем порядка 55 тыс. тонн. Это валовое производство картофеля в этом году.
Дмитрий Малиновский, первый замдиректора КФХ "Диана"

Первые тонны картофеля нового урожая уже заложены на хранение. Одновременно идет и фасовка, в том числе на экспорт, с учетом растущего спроса на белорусский картофель за рубежом.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все