3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси приступили к массовой уборке картофеля - первые тонны уже заложены на хранение
Аграрии страны приступили к массовой уборке второго хлеба. По оценкам специалистов, урожай этого года достойный.
Например, в фермерском хозяйстве "Диана" Шкловского района - свыше 500 ц/га. Только в Могилевской области предстоит обработать более 2 700 га полей.
Примерно убрано около 100 га. Накопали около 6 тыс. тонн. Еще убрать предстоит около тысячи, и ожидаем порядка 55 тыс. тонн. Это валовое производство картофеля в этом году.
Первые тонны картофеля нового урожая уже заложены на хранение. Одновременно идет и фасовка, в том числе на экспорт, с учетом растущего спроса на белорусский картофель за рубежом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов