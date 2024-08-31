В Беларуси приступили к массовой уборке картофеля - первые тонны уже заложены на хранение

Примерно убрано около 100 га. Накопали около 6 тыс. тонн. Еще убрать предстоит около тысячи, и ожидаем порядка 55 тыс. тонн. Это валовое производство картофеля в этом году.

Дмитрий Малиновский, первый замдиректора КФХ "Диана"