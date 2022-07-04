В Беларуси приступили ко второму укосу трав - какие задачи?

Полностью обеспечить собственное животноводство кормовой базой - задача выполнимая для белорусских аграриев. Во многих хозяйствах уже приступили ко второму укосу трав. Работы ведутся с соблюдением всех агрономическихтехнологий. За сезон необходимо в полном объеме запастись высококачественной зеленой массой, чтобы в итоге получить молоко экстра-класса. Репортаж Юрия Карнеловича.

Главный агроном Дмитрий Скорб температуру зеленой массы в траншее проверяет каждый час. Мера вынужденная. Чтобы корма сохранились, нельзя допустить их перегрева.



На данный момент температура 36,2. Если температура будет выше 37, то будет согрев массы и сгорание белка. Корма получатся некачественные. Дмитрий Скорб, главный агроном ОАО "Демброво"



Закладка скошенной травы в траншеи - технология, хорошо себя зарекомендовавшая. Сотни тонн зеленой массы утрамбовывают тяжелой техникой, работают даже ночью. Затем добавляют консервант и через месяц высокопродуктивный корм уже готов к употреблению. Правда, еще одна деталь - нужно максимально минимизировать попадание воздуха в траншею. От этого зависят сроки хранения.



Для лучшей сохранности используем конверт, по краям расстилаем пленку. Затем ее плотно закрываем, также пищевую пленку, потом основную пленку черно-белую и накрываем скатами от колес. Это позволяет сохранить корм в течение года. Дмитрий Скорб, главный агроном ОАО "Демброво"



Второй укос трав- период для аграриев не менее ответственный, чем, к примеру, жатва. Именно сейчас, в середине лета, можно заготовить насыщенный белком зеленый корм в оптимальных объемах. А потому техника на уборке и отвозке задействована практически вся. Механизатор Сергей Перницкий травами занимается уже 9 сезон. Сегодня, признается, работать несложно, технологии шагнули далеко вперед. За всеми процессами на поле следит электроника.



Корма у нас вообще отличные в этом году, урожаи хорошие удались. Убираем где-то до 40, может, и больше гектаров в день. Техника отличная, компьютеризирована. Скорость, все она сама регулирует. Сергей Перницкий, механизатор ОАО "Демброво"



Разнообразие корма- залог успешного животноводства, уверены в хозяйстве. А потому, кроме силосных траншей, подсушенную траву тюкуют еще и в пленку. Полиэтилен - хороший консервант, главное, его не повредить.







Заготовка зеленых кормов в пленку, по словам аграриев, дело выгодное. Хранятся они практически больше года, при этом не теряют своих питательных свойств. К примеру, если вскрыть такой тюк зимой, буренка получит практически свежескошенную зеленую траву.



Польза от качественных кормов ощутимая. Животные меньше болеют и быстрее набирают вес, а в сутки каждая корова в среднем дает более 30 литров молока. Это один из лучших показателей в стране.



Заготовили высококлассный сенаж с высоким содержанием белка и энергии. Поэтому благодаря качественным кормам, заготовленным с соблюдением всех технологий, мы получаем хорошие результаты по привесу, по молоку. На сегодняшний день на нашем комплексе имеем 980 граммов среднесуточного привеса. По молоку даем 62 тонны экстра. Роман Чернявский, начальник животноводческого комплекса по откорму КРС ОАО "Демброво"

