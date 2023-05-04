В Беларуси продлен запрет на ввоз товаров Škoda, Liqui Moly, Beiersdorf

Правительство Беларуси еще на 6 месяцев продлило запрет на ввоз и реализацию некоторых товаров. Это следует из постановления Совета Министров от 2 мая 2023 года №291, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА.

Документ продлевает действие постановления Совета Министров №240 от 23 апреля 2021 года "О применении специальных мер", которым был установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Такое решение было принято для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа.

В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Новым постановлением правительства №291 действие запрета продлено до 4 ноября 2023 года.

Министерству иностранных дел, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Государственному таможенному комитету совместно с другими заинтересованными поручено принять необходимые меры по реализации этого постановления.