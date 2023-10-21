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В Беларуси продлили дополнительные меры по обеспечению стабильной работы экономики
В Беларуси указом Президента продлили дополнительные меры по обеспечению стабильной работы экономики. Одни из них касаются отдельных организаций реального сектора, где в доле или в недвижимости есть иностранный капитал из недружественных нам стран.
Свернуть свой бизнес в Беларуси таким компаниям можно будет только с разрешения правительства и заплатив в местный бюджет не менее четверти от рыночной стоимости имущества или акций. Весь механизм пошагово пропишут в постановлении Совмина. Как заверяют в Министерстве экономики, такой шаг важен для контроля и порядка на рынке.
Это не запретительный принцип. Мы никому не запрещаем и не вмешиваемся в хозяйственную деятельность компаний, даже если они из недружественных стран. Работайте. Только если вы принимаете решение какое-то, нужно поставить государство в известность. Если сделка будет совершена без нашего разрешения, то судом может быть признана недействительной.
Подобная норма работает уже полтора года в России. При этом, как подчеркнули в Минэкономики, если компания с иностранным капиталом желает остаться и работать на рынке Беларуси (даже несмотря на сложности в поставках сырья или комплектующих из-за санкций), мы готовы помочь переформатировать производство, сохранить рабочие места и возобновить выпуск продукции.
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