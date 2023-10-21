В Беларуси продлили дополнительные меры по обеспечению стабильной работы экономики

Это не запретительный принцип. Мы никому не запрещаем и не вмешиваемся в хозяйственную деятельность компаний, даже если они из недружественных стран. Работайте. Только если вы принимаете решение какое-то, нужно поставить государство в известность. Если сделка будет совершена без нашего разрешения, то судом может быть признана недействительной.

Андрей Картун, замминистра экономики Беларуси