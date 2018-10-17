В Беларуси продолжается активная уборка овощей и картофеля.Аграрии намерены собрать около 6 миллионов тонн второго хлеба. Больше 5 миллионов составит и урожай сахарной свеклы. Цифры весомые, даже несмотря на испытания засухой этим летом. Активно включились в работу и предприятия-переработчики.

Репортаж Алексея Кондратенко. Этот сезон для многих сельхозкультур оказался не сахаром. На урожайность зерновых, например, повлияла засуха. А вот для сахарной свеклы погодные условия благоприятные, свою влагу она получила. Урожайность на этом поле 650 центнеров с гектара.

При том, что средняя по Минской области 430. Вообще сладкие корнеплоды очень требовательны к качеству почвы и другим агротехническим мелочам. Опоздаешь с одной из 5 химпрополок и десятки центнеров не доберешь.

В целом аграрии Слуцкого района довольны отдачей от свеклы. Более половины урожая здесь уже убрано, вот такие бурты на полях надолго не задерживаются.

Весь урожай со всех регионов страны поступает на Слуцкий сахарорафинадный завод. За сезон крупнейший переработчик Беларуси примет миллион 300 тысяч тонн сырья, самого сахара на выходе будет в 5 раз меньше. К слову для того, чтобы получился белоснежный сладкий песок, нужно тщательно избавиться от песка из почвы, а также других примесей в корнях.

И тут максимум возможностей у новейшего свекломоечного комплекса. Модернизация в целом выводит завод на более высокий уровень производства.