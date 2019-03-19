3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси продолжается IV Неделя белорусского предпринимательства
В этом году акцент на работу в регионах. По словам организаторов, перед тем как привлекать иностранных инвесторов, чтобы спасти убыточные предприятия, нужно обратить внимание на белорусский бизнес.
Уделяют внимание и молодому поколению: в рамках недели проходят акции "Предприниматели о предпринимательстве" и "Демонстрируем свой бизнес". Сегодня участники Недели белорусского предпринимательства вместе с представителями австрийских деловых кругов обсудят двустороннее сотрудничество.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов