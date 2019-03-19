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В Беларуси продолжается IV Неделя белорусского предпринимательства

В этом году акцент на работу в регионах. По словам организаторов, перед тем как привлекать иностранных инвесторов, чтобы спасти убыточные предприятия, нужно обратить внимание на белорусский бизнес.


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Уделяют внимание и молодому поколению: в рамках недели проходят акции "Предприниматели о предпринимательстве" и "Демонстрируем свой бизнес". Сегодня участники Недели белорусского предпринимательства вместе с представителями австрийских деловых кругов обсудят двустороннее сотрудничество.


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