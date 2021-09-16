В Беларуси продолжается уборка кукурузы на силос и зеленый корм

Устойчивая к погодным аномалиям, в этом году стратегическая культура дает неплохую урожайность. Так, в Гродненской области собирают в среднем до 350 центнеров зеленой массы с гектара. А это на порядок выше прошлогодних показателей. Для хранения кукурузу закладывают в силосные траншеи. Еще на стадии уборки в нее добавляют консерванты, строго следят за влажностью и температурным режимом во время трамбовки. Как от качества корма зависит прибыль аграриев - в репортаже Юрия Карнеловича.

Руководитель хозяйства Юзеф Сурконт лично проверяет готовность кукурузы к уборке. В этом деле главное выдержать все агрономические сроки. Культура пойдет на корм скоту, закладывают ее в силосные траншеи, а значит нельзя передержать на поле. Зеленая масса должна быть сочной и сохранить все питательные свойства.

В хозяйстве 50 % в кормовом рационе - это кукуруза. В общей площади на кукурузный силос у нас посеяно 1 085 гектаров. Нам надо заготовить в этом году в пределах 43 тысяч тонн кукурузной массы. Этого нам будет достаточно, чтобы иметь на корм именно кукурузного силоса где-то до октября следующего года. Юзеф Сурконт, директор КСУП "Элит-Агро Больтиники"

Качественные корма - прибыль для животноводства

Контроль за стратегической для хозяйства культурой на всех этапах уборки. Еще на стадии обмолота в зеленую массу добавляют консерванты. В силосные траншеи закладывают строго по технологии. Сразу после разгрузки тяжелая техника приступает к трамбовке. Специалисты по кормозаготовке проверяют на влажность каждую новую партию. Оценивают даже размеры измельченного стебля.

Первое, что смотрим, это дробление зерна. Оно должно быть полностью раздроблено, чтобы размер этих всех частиц не превышал 1,5 сантиметра. На траншее мы замеряем влажность и температуру, отдельно делаем пробы. Олег Габис, специалист по кормопроизводству КСУП "Элит-Агро Больтиники"

Зеленую массу закладывают на хранение на территории фермы. Это исключительно экономика - в последующем полностью убираются транспортные затраты на доставку корма животным.

В эту силосную траншею будет заложено 2 000 тонн зеленой массы кукурузы. Для молочно-товарного комплекса на 777 голов этих объемов хватит как минимум на два месяца.

В хозяйстве понимают: качественные корма - главный залог успеха в животноводстве. На этой ферме за последние пять лет удалось повысить надои с 12 до 20 литров молока от одной коровы в сутки. К каждой буренке здесь индивидуальный подход. Рацион питания составляют с учетом физиологического развития животного.

Согласно удою, мы составляем рацион для коровы. Если корова дает свыше 16 литров - среднесуточный удой, то мы корректируем рационы. То есть что-то добавляем, что-то уменьшаем. Добавляем сенаж, силос, концентраты. Павел Ганевич, ветврач КСУП "Элит-Агро Больтиники"

Высококвалифицированные специалисты - залог успешного ведения хозяйства

Не меньше внимания заготовке кукурузного силоса и в соседнем сельхозпредприятии. За всеми процессами здесь следит агроном по кормопроизводству Сергей Можейко. Ответственность не маленькая, учитывая, что специалист совсем недавно прибыл в хозяйство по распределению. Здесь же познакомился и с будущей супругой, не последнюю роль сыграли и социальные гарантии.