В Беларуси продолжается заготовка травянистых кормов

Люцерну мы убираем в 3-4 укоса. Всю люцерну и клевер складываем в стрейч-пленку. Сохранность намного лучше, чем в сенажных траншеях. Заготавливаем таким способом около 3,5 тысячи тонн сенажа. Всего необходимо 17,5 тысяч.

Виктор Свентецкий, председатель СПК "Покровский"