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В Беларуси продолжается заготовка травянистых кормов

Скошено уже более половины площадей. В лидерах Брестский регион. Особое внимание - соблюдению технологий. Современные методы заготовки и консервации позволяют сохранять питательные вещества, необходимые для получения качественного молока и мяса.

Люцерну мы убираем в 3-4 укоса. Всю люцерну и клевер складываем в стрейч-пленку. Сохранность намного лучше, чем в сенажных траншеях. Заготавливаем таким способом около 3,5 тысячи тонн сенажа. Всего необходимо 17,5 тысяч.
Виктор Свентецкий, председатель СПК "Покровский"

В этом году по стране планируется собрать свыше 9 с половиной миллионов тонн травяных кормов. Уже заготовлено более 12 процентов от плана.

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