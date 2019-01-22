В Беларуси продолжат совершенствовать налоговую политику

Курс - на дальнейшее снижение фискальной нагрузки на плательщиков. Сегодня профильное министерство в поисках таких резервов. Один из приоритетов в этой работе - анализ системы льгот. Ей займется специальная рабочая группа при Минфине. Помимо представителей власти, туда войдут и бизнесмены.

