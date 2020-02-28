В Беларуси проходят мероприятия в рамках Недели предпринимательства

В самом разгаре Неделя белорусского предпринимательства. По всей стране в эти дни проходят сотни акций и мероприятий. Главное же событие Недели - II Республиканский деловой форум - прошел накануне в Минске, в Национальной библиотеке. Среди гостей - традиционно представители госорганов, бизнес-союзов и ассоциаций и, конечно, предприниматели.



Какие темы стали сами обсуждаемыми - расскажет Антон Малюта. Ключевое событие форума - представление индекса делового оптимизма. Белорусский бизнес-климат оценивали сами предприниматели. В этом году значение этого важнейшего индикатора деловой среды, как и все последние несколько лет, в плюсе. Заключение экспертов - "здоровый скептицизм" - то есть, в целом бизнес итогами года доволен. Однако будущее частного сектора как локомотива белорусской экономики - так говорят в кулуарах участники форума - еще впереди.







Ориентир и для бизнеса, и для властей общий - стратегия развития предпринимательства до 2030 года

Вклад частного сектора в экономику страны через 10 лет должен составлять половину от всего ВВП. И резервы есть. Всплеск деловой активности наблюдается практически во всех сферах: от IT до сельского хозяйства. Динамично развивается и сектор самозанятых в регионах, сегодня их уже 42 тысячи человек. Еще один тренд - удаленная работа. В Беларуси этот сегмент фриланса только формируется. И не только благодаря изменению законодательной базы, но и цифровизации всей экономики. Она стала одной из главных тем форума. На полях Конфедерация предпринимательства подписала соглашение о сотрудничестве с российскими коллегами.





На форуме презентовали и программу развития конкуренции

Новый документ сейчас проходит согласование с госорганами и бизнесом. После будет вынесен на общественное обсуждение. Главный лейтмотив - важнее конкуренции только национальная безопасность. В программе прописан равный доступ всех форм собственности к рынку, ресурсам, товарам и услугам, а также добросовестная конкуренция, замена административного регулирования на рыночное. И как результат появление новых субъектов товаров и услуг.