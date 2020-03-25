В Беларуси прорабатываются меры для поддержки бизнеса и предприятий

В Беларуси разрабатывается комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также крупных госпредприятий. Решения по каждому гиганту будут приниматься индивидуально.Свой пакет предложений подготовили и предприниматели. Речь идет и об отсрочках налоговых выплат, снижении арендных ставок или выплаты их позже без пени. В Минфине заверяют, что ресурсы поддержать наш бизнес есть, как и на сохранение всех социальных выплат и зарплат. Готовы принять и меры для устойчивости бюджета в нынешних условиях. План, который точно не будет корректироваться - это выплаты внешних займов. Здесь Беларусь всегда была и остается надежным партнером.





О чем еще говорили в Министерстве финансов - расскажет Светлана Лукьянюк.Экономика Беларуси открыта и сильно зависит от экспорта и импорта. Это значит, мы не может оставаться в стороне от снижения, например, платежеспособности партнеров, малейших колебаний на мировых финансовых рынках. А при обвальном падении цен на нефть, закрытии границ, когда связи по продажам и покупке товаров и сырья поставлены на паузу, эти последствия ощущаются еще острее и сразу отражаются на работе предприятий и госсектора, и бизнеса.





Социальные выплаты без корректировок

По последним оценкам экспертов, рост мирового ВВП может снизиться более чем на процент - с 2 с половиной до 1,3. Мы, конечно, следим за рынками, Но пока глобальных корректировок расходов бюджета Минфин не планирует. Доходов по кварталу хватает, чтобы все платежи закрыть. Но, конечно, есть и план Б со списком, от чего же может отказаться. Но социальную сферу это не коснется.

Долговой просрочки не будет

Поднакопить в ресурсах по оплате за коммуналку помогла и теплая зима, и профицит прошлого года. Более 3 миллиардов рублей - тоже подушка безопасности. Резервы для расчетов внешних займов задействуют более активно. Беларусь, как и прежде, без каких-либо будет платить по внешним займам в полном объеме. Уже за два месяца рассчитались на 400 миллионов долларов.

Бизнес ждет мер поддержки

Сегодня в Минэкономики бизнес и средний, и индивидуальный озвучил свои предложения, как в этом году работать в плюсе. Нужны ли дополнительные стимулирующие меры или поддержка - решат в ближайшее время. Не исключено, что будет смягчение налоговых обязательств. По каждому крупному предприятию индивидуальный подход. Говорят, это только первый этап. После все будет зависеть от развития ситуации и мировой, и внутри страны.

Арендную плату могут отсрочить

Первый шаг навстречу бизнесу озвучили в Госкомимуществе. Предлагается отсрочка по арендной платеи мораторий на ее увеличение для турфирм, гостиниц, санаториев, транспортных компаний, кафе и мастерских, которые арендуют госсобственность.

Виктория Васильева, начальник главного управления Госкомитета по имуществу Беларуси:

"

Предполагаем предоставлять именно по заявлению арендатора. Причем, конечно, с учетом того, чтобы он выполнял необходимые условия договора аренды иные. Содержание объекта в надлежащем виде. В арендную плату входят все налоги, сборы и амортизация, поэтому мы также рассматриваем вариант: если арендодатель предоставляет льготу арендатору, то и у него наступают определенные каникулы по вот этим налогам на этот срок".

В Беларуси обсуждаются меры поддержки бизнеса