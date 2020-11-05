В Беларуси расширяются возможности использования электронных денег. С нового года для юрлиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по расходованию электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. С 1 января бизнесмены смогут их использовать в рамках своей деятельности на цели, не запрещенные законодательством. Это предусмотрено постановлением Правления Нацбанка. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте регулятора.