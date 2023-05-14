В Беларуси рассматривают возможность создания малых самолетов для новой гражданской авиации - Крутой

На неделе на встрече с вице-премьером, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым среди прочих тем говорили об авиастроении. И было озвучено, что к выставке "Иннопром" будет готова и новая программа. Что конкретно обсуждали в интервью "Главному эфиру", рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

В сфере авиастроения есть нескольких частей, говорит дипломат. "Базовая - загрузить те мощности, которые у нас есть, и постараться выйти на среднесрочные программы до 2025-2030 годов, закрыть все потребности под свои имеющиеся мощности. Второе важное направление - это новый сегмент, где мы могли бы уже начать собирать конечные изделия. Обсуждалось гражданское самолетостроение. Это возможно малые самолеты новой гражданской авиации, часть из которых можно локализовать в Беларуси, - отметил Дмитрий Крутой. - Эта тема будет прорабатываться, и уже премьером на "Иннопроме" в Екатеринбурге в июле докладываться".

Третье направление, которое планируется обсудить на "Иннопроме", - это станкостроение. "У нас до 2019 года был такой совместный проект Союза "Станкоинжиниринг". Было создано даже предприятие, но на тот момент не было остроты (можно было купить любой станок в любой стране мира". Этот проект не выстрелил и был закрыт. Сегодня ситуация иная, считает посол. - И та программа станкостроения, о которой мы говорим уже последние полгода, будет презентована на "Иннопроме", в том числе с примерами белорусских возможностей, стендами наших участников".

Дмитрий Крутой отметил, что заявки из различных российских отраслей просто огромные. "И нам сейчас нужно понять форму участия, финансирования и сроки, - резюмировал он.

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