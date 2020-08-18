В Беларуси растет использование "зеленой" электроэнергии

По госпрограмме "Энергосбережение" к началу лета введено в эксплуатацию 280,5 МВт установок возобновляемых источников энергии. Наибольшую долю в структуре возобновляемых источников энергии занимают солнечные электростанции, ветро- и гидроэлектростанции. Доля биогазовых установок чуть более 9 %, мини-ТЭЦ на биомассе - около 4 %. В разрезе регионов потенциал энергии солнца больше всего освоен в Гомельской области. В Гродненской равномерно используют энергию ветра, солнца и воды. Лидером на пути к углеродно-нейтральному будущему долго будет оставаться Могилевская область. Минская и Брестская больше всего используют энергию биогаза, Витебская - воды. Организации Минска эксплуатируют все виды возобновляемых источников энергии, кроме ветра.





