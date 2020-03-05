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В Беларуси растет популярность рынка Форекс
По данным Нацбанка, число его клиентов за минувший год выросло более чем вдвое и превысило 25 тысяч человек. 71 % из них - нерезиденты. Совокупный объем операций при этом составил 52 миллиарда долларов. По мнению регулятора, тенденции способствует комфортное законодательное поле. Оно направлено на привлечение иностранного капитала. К примеру, с января клиентов форекс-компаний окончательно перестали облагать подоходным налогом.
В этом году Нацбанк объявил о планах повысить безопасность рынка Форекс
Так, новым проектом профильного указа (он находится на рассмотрении) усилят требования к прозрачности внебиржевых компаний в их деятельности и рекламе и обяжут записывать телефонные разговоры с клиентами.
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