В Беларуси растет популярность рынка Форекс

По данным Нацбанка, число его клиентов за минувший год выросло более чем вдвое и превысило 25 тысяч человек. 71 % из них - нерезиденты. Совокупный объем операций при этом составил 52 миллиарда долларов. По мнению регулятора, тенденции способствует комфортное законодательное поле. Оно направлено на привлечение иностранного капитала. К примеру, с января клиентов форекс-компаний окончательно перестали облагать подоходным налогом.

