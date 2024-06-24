В Беларуси разработают стратегию развития всех отраслей промышленности на ближайшие 10 лет. Об этом заявили в Минэкономики. Ключевыми критериями будут локализация, наращивание компетенций и реализация совместных проектов с Россией. Основной точкой роста остается машиностроение.

В этом году добавили по объемам производства, достигли максимальных мощностей по автобусам, легковым авто, реализуются проекты по электротранспорту. Глава ведомства Юрий Чеботарь обратил внимание: спрос на эту продукцию на рынке в дальнейшем будет расти, поэтому важно занимать ниши и подтягивать качество.